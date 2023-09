Italiano: “Cambiato modulo perchè la squadra soffriva. Non sempre bisogna essere belli per vincere”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina sul campo dell’Udinese, queste le parole dell’allenatore viola:

“Giocato contro una squadra fortissima fisicamente, ci hanno messo in difficoltà, siamo stati bravi a fare un grande gol con Chino che sta diventando bravo a leggere alcune situazioni. Abbiamo pensato al risultato, abbiamo giocato in maniera diversa dal solito per arrivare il risultato. Abbiamo vinto poche volte cosi, perchè cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco, qui a Udine abbiamo sempre incontrato queste difficoltà, siamo stati concreti e fortunati. Su Dodo mi auguro nulla di particolare, verranno fatti degli esami, per noi.

L’allenatore è in panchina per cercare delle soluzioni quando la squadra è in difficoltà. Negli ultimi 15 minuti potevamo andare in difficoltà e abbiamo cambiato sia in difesa per stare più bassi e siamo davanti per tenere più palloni e cercare di innescare le punte. Siamo all’inizio del campionato e possiamo testare anche nuovi modulo”

