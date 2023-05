Italiano: “Abbiamo rovinato ciò che avevamo costruito nei primi minuti, siamo molto dispiaciuti”

Vincenzo Italiano dopo la partita contro l’Inter ai microfoni di Mediaset:

“Siamo partiti molto bene, credo che anche dopo il primo gol nostro abbiamo creato i presupposti per segnare. Dopo abbiamo rovinato ciò che avevamo costruito, Lautaro è un campione del mondo e l’ha dimostrato. Secondo tempo abbiamo messo in grande difficoltà l’Inter. Peccato che abbiamo perso una partita giocata alla pari”

Il mister gigliato ha continuato parlando di come reagirà la squadra:

“Siamo abituati ad archiviare subito e ripartire subito anche dopo qualche sconfitta, quando si lotta si onora e si suda non si perde mai, dobbiamo preparare tre partite importanti. Quando è una gara secca il minimo errore ti castiga, prima dell’1-1 avevamo concesso quasi niente, quello che non deve accadere contro questi campioni. Abbiamo regalato 10 minuti ma la Fiorentina si è ben comportata, tutti avremmo dato non so cosa per alzare la coppa, per questo siamo dispiaciuti”

Italiano ha infine concluso così:

“Cabral arriva da un buon momento, si sacrifica, aiuta, normale che non puoi fare quello che vuoi contro i difensori dell’Inter. In queste partite avere più freddezza aiuta molto, questa stasera Cabral e Jovic non l’hanno avuta. A fine partita erano stremati avevano dato tutto. Non posso rimproverargli niente”

