Italia quasi certa del posto in più per la prossima Champions League: servono 14 punti nel peggiore dei casi

Calcio e Finanza ha effettuato uno studio per calcolare quanti punti servono alle squadre italiane per poter ottenere un posto in più per la Champions League della prossima stagione, in questo modo otto squadre di Serie A parteciperebbero alle coppe europee. “Il torneo, come ormai noto, rivoluzionerà il proprio format nella stagione 2024/25 e vedrà la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce (due avversarie per ogni fascia). Due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto agli attuali 32, saranno assegnati alle due Federazioni che avranno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione 2023/24. Questo significa che se i club italiani dovessero fare registrare performance di alto livello nelle competizioni UEFA per club rispetto alle avversarie (sulla falsa riga di quello che è già accaduto nella passata stagione), la quinta classificata in Serie A avrebbe il diritto di entrare in Champions. Con il sorteggio dei quarti di finale e la definizione del percorso delle squadre verso le semifinali e la finale, è possibile stimare quanti punti servono all’Italia per garantirsi uno dei due slot. Per farlo, Calcio e Finanza è partita dal presupposto che la corsa per i due posti sia ormai ridotta a Italia, Germania e Inghilterra, con il nostro Paese e quello inglese attualmente favoriti per incroci e numero di squadre rimaste in corsa“. Ecco come si calcolano i punti: “Dalla fase a eliminazione diretta in avanti, i successi ottenuti nelle tre competizioni UEFA per club hanno tutti lo stesso valore. Una vittoria vale infatti 2 punti, mentre un pareggio ne vale 1. A questi si aggiunge 1 punto bonus per ogni turno superato fino alla finale. Tutte le finali valgono invece 2 punti in caso di vittoria nei 90 minuti o 1 punto in caso di pareggio“. Due scenari possibili, il primo con l’Inghilterra al top: “Partendo quindi dal primo scenario, immaginando che i club inglesi vincano tutte le partite a loro disposizione e conquistino dunque il maggior numero di punti in tutte le coppe europee, l’Italia sarà già matematicamente sicura dello slot aggiuntivo. Questo perché l’Inghilterra chiuderebbe con 22.625 punti, mentre – per una questione di incroci proprio con le squadre di Premier League – la Germania potrebbe arrivare massimo a 17.786 punti. Si tratterebbe di un punteggio di poco superiore a quello attuale dell’Italia, ma non va dimenticato che grazie al “derby” Milan-Roma il nostro Paese è già sicuro di conquistare cinque punti aggiuntivi e arrivare così (considerando la media) a quota 18.428 punti, senza necessità di conquistarne altri. La classifica finale sarebbe dunque la seguente:

Inghilterra – 22.625 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Italia – 18.428 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Germania – 17.786 punti”.

Il secondo scenario, vedrebbe il dominio tedesco, obbligando le italiane a fare bene: “Passando invece al secondo scenario, immaginando che siano i club tedeschi a vincere tutte le partite a loro disposizione e a conquistare dunque il maggior numero di punti in tutte le coppe europee, l’Italia dovrà mettere a segno complessivamente 14 punti ulteriori. Questo perché la Germania arriverebbe a 21.214 punti, mentre – per una questione di incroci proprio con le squadre di Bundesliga – l’Inghilterra potrebbe arrivare massimo a 19.625 punti. Così l’Italia dovrebbe mettere a segno 14 punti per superare proprio questa soglia (arrivando a 19.714), punti comprensivi dei 5 che sono già certi per il “derby” tra Milan e Roma. La classifica finale sarebbe quindi la seguente:

Germania – 21.214 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Italia – 19.714 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Inghilterra – 19.625 punti

Ricordiamo però che questi scenari sono il peggiore dei casi: “Le ipotesi sopra riportate sono chiaramente estremizzate, e prevedono scenari come una finale tutta tedesca in Champions League tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund (evento che appare improbabile) o una finale tutta inglese in Europa League, tra Liverpool e West Ham (più probabile, anche se gli Hammers non sembrano sicuramente i favoriti dal loro lato del tabellone). Questo significa che all’Italia potrebbero bastare decisamente meno dei 14 punti indicati. Per esempio, considerando un tabellone alla portata, se la Fiorentina arrivasse in fondo alla Conference League, il risultato potrebbe essere sufficiente a garantire alla Serie A un posto aggiuntivo nella prossima Champions League. Parola al campo per i verdetti finali: si partirà domani sera“.

Servono quindi 14 punti alle squadre italiane nel peggiore dei casi, per ottenere il posto addizionale in Champions League, ma sembra quasi fatta. Sesta e settima andrebbero in Europa League e ottava in Conference League, così la Fiorentina sarebbe ancora in corsa per un posto nelle coppe europee.

