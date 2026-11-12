Italia, probabile formazione: Fagioli verso la panchina, Kayode titolare. Dimarco e Cisse fuori dagli 11
La probabile formazione in vista della sfida di stasera tra Italia e Francia
Questa sera, alle 20:45, l'Italia scende in campo a San Siro contro la Francia per una sfida importante nella corsa al girone di Nations League. Le due nazionali si ritrovano dopo l'1-1 della gara d'andata e gli Azzurri vanno a caccia di un risultato positivo davanti al proprio pubblico.
Stando alle probabili formazioni riportate da Sky Sport, il centrocampista viola Nicolò Fagioli va verso la panchina, mentre è confermata dal primo minuto la presenza di un grande ex della Fiorentina come Michael Kayode. Sorprende, invece, l'esclusione di Cisse, uno dei calciatori più in forma del momento.
Di seguito la probabile formazione completa:
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.