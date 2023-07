Ipotesi Fiorentina per Bonucci? Procuratore smentisce: “Vuole restare alla Juventus, il resto è fantasia”

La situazione legata al futuro di Leonardo Bonucci continua a tenere banco in casa Juventus. A fare chiarezza sul difensore centrale e le voci di mercato ci pensa in prima persona Alessandro Lucci. Ai microfoni dell’ANSA, l’agente del calciatore ha parlato di quelle che sono le indiscrezioni uscite in questi giorni, tra cui anche quella di un ipotesi Fiorentina

“Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su Bonucci, ma la sua principale volontà è rimanere alla Juve di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa, per ritagliarsi il suo ruolo all’interno di un gruppo così importante”.

Lucci rivendica poi la centralità che può avere un profilo come quello del difensore all’interno di un progetto tecnico importante. “E’ un calciatore di livello mondiale, capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve. Qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all’altezza del suo livello per trovare la soluzione migliore per tutti”.

