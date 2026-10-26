Stop Arbitri Inter-Fiorentina, Orsato lascia fuori Mariani e la sala Var: il turno di stop dopo le polemiche

Orsato lascia a riposo i tre arbitri dopo le polemiche per il contatto tra Viery e Thuram a San Siro

L’AIA sembra aver preso una decisione significativa dopo quanto accaduto durante Inter-Fiorentina. In assenza di comunicazioni ufficiali, le designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale offrono un indizio importante: i protagonisti dell’episodio contestato a San Siro non compaiono tra gli arbitri e gli addetti Var chiamati a dirigere le prossime gare.

Turno di stop per tre arbitri

Nelle designazioni per il turno infrasettimanale, che prenderà il via domani sera, non compare il nome di Mariani, direttore di gara di Inter-Fiorentina. Assenti anche Fabbri e Sassuolo, presenti in sala Var durante la partita e finiti al centro delle polemiche per la mancata revisione al monitor del contatto tra Vieri e Thuram.

Una scelta che non è stata accompagnata da una presa di posizione ufficiale da parte dell’AIA, ma che arriva dopo le discussioni suscitate dall’episodio.

Il segnale del designatore Orsato

Per la terna arbitrale coinvolta a San Siro è quindi previsto un turno di riposo: i tre non saranno impegnati né in Serie A né in Serie B.

Non si tratta di una sanzione annunciata formalmente, ma l’assenza dalle designazioni può essere letta come un segnale significativo da parte del designatore Orsato, in seguito alle polemiche sulla gestione dell’episodio durante Inter-Fiorentina.