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Inizio di campionato horror per la Fiorentina: è il peggiore della sua storia centenaria

Anche le statistiche certificano l’avvio pessimo della Fiorentina: è il peggiore in assoluto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 21:36
Inizio di campionato horror per la Fiorentina: è il peggiore della sua storia centenaria -
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Il peggiore inizio della storia della Fiorentina coincide col giorno della festa per il Centenario. Nessuna Fiorentina, neanche quella dell’annata 35/36 e del 2001/2002 era riuscita a perdere entrambe le prime due giornate di campionato senza segnare mai. Trattasi di una prima volta come riportato dal portale Opta.

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