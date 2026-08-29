Inizio di campionato horror per la Fiorentina: è il peggiore della sua storia centenaria
Anche le statistiche certificano l’avvio pessimo della Fiorentina: è il peggiore in assoluto
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 21:36
Il peggiore inizio della storia della Fiorentina coincide col giorno della festa per il Centenario. Nessuna Fiorentina, neanche quella dell’annata 35/36 e del 2001/2002 era riuscita a perdere entrambe le prime due giornate di campionato senza segnare mai. Trattasi di una prima volta come riportato dal portale Opta.