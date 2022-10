Inizia il conto alla rovescia di Sottil: “Non vedo l’ora”. Presto di nuovo in campo con la Fiorentina?

Riccardo Sottil è fermo da settimane a causa di un fastidio alla schiena. Ma l’esterno classe ’99 sembra però puntare con forza il rientro in campo come si può intuire dalla sua storia su Instagram: “Can’t wait (non vedo l’ora)”, il messaggio postato dall’esterno della Fiorentina. Vedremo se l’esterno riuscirà a recuperare in tempo per la sfida contro il Lecce.