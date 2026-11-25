In Serie A 6 squadre hanno cambiato allenatore: l’unico a dare una scossa? Palladino a Bologna

Palladino l’unico subentrante a fare la differenza

I cambi di allenatore, dopo dodici giornate di campionato di Serie A, sono stati sei, ma per ora soltanto una società può dirsi pienamente soddisfatta della scelta fatta. È il Bologna, che con Raffaele Palladino ha conquistato 17 punti in otto partite, frutto di cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Il successore di Domenico Tedesco, esonerato dopo aver raccolto un punto nelle prime quattro giornate di campionato, viaggia a una media di 2,13 punti a partita, da qualificazione alla prossima Champions League. Prima del pareggio con l’Udinese, peraltro, i rossoblù avevano vinto quattro partite consecutive. Decisamente più complicata la situazione delle altre cinque società che hanno cambiato allenatore da inizio stagione e che, a oggi, occupano gli ultimi cinque posti della classifica di Serie A.

Fare meglio era semplice, in alcuni casi. Paolo Vanoli e Davide Nicola infatti partivano entrambi da zero, rispettivamente dopo tre e sei giornate di campionato. Adesso hanno la stessa media di un punto a partita, con la differenza che il primo ne ha disputate nove sulla panchina della Fiorentina, il secondo sei su quella del Venezia. Il bilancio dei due tecnici non può prescindere dalle diverse aspettative di inizio stagione dei rispettivi club: se per i lagunari l’obiettivo salvezza non è compromesso, anzi, il rendimento dei viola, reduci dal pesante ko di Monza, resta decisamente al di sotto del potenziale della rosa, almeno di quello immaginato in estate. Ha fatto invece peggio del suo predecessore Alberto Gilardino: il Parma ha conquistato quattro punti in sette partite con l’ex attaccante, gli stessi ottenuti nelle precedenti cinque giornate con Carlos Cuesta.

Udinese e Sassuolo, è presto per un bilancio. Due partite e un punto per Paolo Zanetti, che ha per ora la stessa media di Kosta Runjaic, una gara e una sconfitta per Roberto D’Aversa sulla panchina del Sassuolo. È oggettivamente ancora presto per valutare gli ultimi due avvicendamenti in panchina, mentre è interessante il dato complessivo: i sei allenatori esonerati avevano conquistato 18 punti in 39 partite, i rispettivi successori ne hanno raccolti 37 in 33 gare. Quasi la metà, però, li ha fatti Palladino: senza considerare il rendimento del Bologna, la media degli altri cinque tecnici subentrati in questo campionato è di 0,80 punti a partita. Non sempre cambiare aiuta, almeno nell'immediato. Lo scrive TMW