In Europa la Fiorentina alza bandiera bianca, per tornare in Europa non restano che le coppe 

Semaforo rosso. La Fiorentina si ferma a Monza e, al netto di tribunali e penalizzazioni varie, alza bandiera bianca. Per tornare in Europa insomma, salvo sorprese, non restano che le coppe. Mica poco, sia chiaro. «Basta» ritrovarsi alla svelta, buttandosi alle spalle due sconfitte consecutive che forse non bastano a far scattare l’allarme, ma certo devono servire come sveglia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

