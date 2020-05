A Fucecchio, in Toscana, sul confine tra Firenze e la rivale Pisa, la Sartoria Casa Margot può vantarsi di essere stata la prima a produrle. “Siamo stati i precursori…”. Parole di Riccardo Lippi, titolare di questa piccola realtà artigianale. La prima mascherina a tema calcio creata è stata quella dell’Italia. Poi quella della Sampdoria. Ma non c’è solo la Sampdoria, c’è anche la mascherina Viola della Fiorentina in produzione. “È la nostra terra, la nostra identità, non potevamo non farla”. Lo riporta Tuttosport.