Dopo quasi sette mesi dall’infortunio alla caviglia, Franck Ribery torna in campo. Iachini secondo La Gazzetta dello Sport sta pensando di far partire il francese dal primo minuto insieme a Chiesa e Vlahovic. In questo modo la Fiorentina ripartirebbe con una trazione in avanti. Avrà recuperato il campione ex Bayern? Le prime risposte su ciò potrebbero arrivare proprio nella giornata di oggi.