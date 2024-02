Il Torino non vince e fallisce l’operazione: “Superiamo la Fiorentina”. Col Sassuolo finisce 1-1

Sassuolo e Torino non si fanno (troppo) male e si dividono un punto che muove la graduatoria. Per entrambi serve a poco, se l’obiettivo da una parte è la salvezza dall’altro l’Europa. A Pinamonti, dopo cinque minuti, risponde Zapata, all’ottavo. Per i neroverdi la classifica piange sempre di più, con Grosso che allunga l’ombra sulla panchina, anche per la sfida contro l’Atalanta di sabato prossimo.

Il Sassuolo ha bisogno dei tre punti per rimettere a posto la classifica, il Torino per cercare di arrivare in Europa. Entrambi gli allenatori si giocano qualcosa: Dionisi rischia l’esonero in caso di sconfitta, mentre Juric saluterà a fine stagione se non dovesse almeno approdare in Conference, come spiegato durante la settimana. Eppure la partita è divertente, poco tattica e molto fisica, con qualche limite tecnico ma piacevole, sin dalle prime battute. I neroverdi si fanno preferire all’inizio, soprattutto sulla corsia di Pedersen: da un affondo dello scandinavo arriva il vantaggio, con Pinamonti che si stacca da Lovato – decisamente troppo tenero nella marcatura – e colpisce di testa battendo Milinkovic-Savic per l’1-0 iniziale.

Da una parte all’altra, quasi in maniera speculare. Perché Bellanova riesce ad affondare spesso, con Doig che è spesso in difficoltà nel contenerlo. Su un taglio di Vlasic, l’ex Inter riesce a bucare a destra e trovare Zapata sul secondo palo. Il colombiano insacca senza problemi, firmando l’1-1. Il primo tempo potrebbe anche essere raccontato così, ma le occasioni ci sono: Vanja mette i guantoni su un tiro dalla distanza, Zapata invece fa la barba al palo con Consigli praticamente immobile.

La seconda frazione invece racconta pochino. Sarebbe bello capire se per una questione di equilibri oppure per la paura. L’unico a impegnare il portiere avversario è Lauriente che con un diagonale prova a mettere tutta la potenza in corpo, centrando lo specchio ma senza angolare. Vlasic, invece, a un quarto d’ora dalla fine dà segni di vita, ma senza dare troppi pensieri a Consigli. Termina 1-1 senza particolari scossoni. Lo riporta TMW

