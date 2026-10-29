Il Tirreno svela: "Il Livorno provò a prendere Kane nel 2013 dal Tottenham poi preferì Emeghara"

Il bomber inglese poteva davvero vestire la maglia amaranto

Oggi è l'indiscusso re del calcio internazionale, fresco vincitore del Pallone d'Oro 2026 che ha riportato la Gran Bretagna sul gradino più alto del podio a un quarto di secolo di distanza dall'ultimo trionfo di Michael Owen nel 2001. Eppure, nel passato di Harry Kane esiste una parentesi quasi surreale: un momento in cui la sua storia avrebbe potuto incrociarsi con i colori amaranto del Livorno e con il prato dello stadio Ardenza. Non si tratta di una leggenda metropolitana, ma di un retroscena di mercato risalente alla sessione estiva del 2013, quando l'avvenire del bomber inglese era ancora tutto da scrivere.

La notte magica al Palladium e la consacrazione a 33 anni

La scintillante cornice del London Palladium ha fatto da teatro alla definitiva incoronazione di Kane nell'olimpo dei grandissimi. L'attuale stella del Bayern Monaco si è aggiudicata il premio più ambito precedendo sul podio fuoriclasse del calibro di Kylian Mbappé e Lamine Yamal. A consegnargli il trofeo è stato una leggenda d'eccezione, Ronaldo il Fenomeno, a suggello di un'annata monumentale condita dalla bellezza di 73 reti complessive messe a segno tra club e selezione nazionale.

Quel flirt estivo del 2013 con gli amaranto

Per cogliere l'eccezionalità di questa parabola bisogna riavvolgere il nastro di tredici anni. Nel 2013, il Livorno festeggiava il ritorno nel massimo campionato italiano ed era alla disperata ricerca di rinforzi per il reparto avanzato. In quel frangente emerse l'ipotesi del giovane centravanti di proprietà del Tottenham. A svelare il retroscena fu, diverso tempo dopo, il patron amaranto Aldo Spinelli: il profilo di Kane fu oggetto di discussione durante alcuni sondaggi informali con l'allora dirigente degli Spurs Franco Baldini. La pista, formulata sulla base di un prestito con opzione di riscatto, non si trasformò mai in una trattativa concreta, fermandosi allo stadio delle semplici perlustrazioni di mercato.

Un ventenne da 500mila euro: la scommessa su Emeghara

Se oggi il nome di Kane è garanzia di gol a grappoli, all'epoca la percezione generale era ben diversa. Appena ventenne, l'attaccante era di rientro da esperienze a titolo temporaneo tutt'altro che esaltanti con le maglie di Norwich e Leicester, con una valutazione del cartellino che si aggirava attorno ai 500mila euro — una cifra infinitamente distante dalle quotazioni capogiro raggiunte in seguito.

Di fronte alla necessità di inserire in rosa un profilo già pronto per le insidie della Serie A, la dirigenza toscana virò con decisione su Innocent Emeghara, prelevato dal Siena. Quella scelta si rivelò una delle sliding doors più emblematiche della storia recente del calcio: Emeghara firmò una stagione onesta che non bastò a evitare la retrocessione dei labronici, mentre Kane rimase a Londra dando il via a una scalata prodigiosa.

L'esplosione dell'Uragano e il trionfo al Bayern

La stagione 2013-2014 segnò la svolta definitiva per il centravanti. Incassata la fiducia del Tottenham, Kane iniziò a segnare a ritmi spaventosi, trasformandosi nel punto di riferimento e nel miglior marcatore di sempre del club londinese, oltre che nel capitano della nazionale inglese. Il successivo approdo in Germania al Bayern Monaco ha infine completato la maturazione di un interprete totale del ruolo, capace di raggiungere il punto più alto della carriera proprio con il trionfo nell'edizione 2026 del Pallone d'Oro.

Il grande "what if" del calcio italiano

Quella tra Kane e il Livorno resta una suggestione sospesa tra storia e fantasia. Mentre il bomber festeggia il riconoscimento individuale più ambito al mondo, all'Ardenza resta il fascino di poter raccontare di quella volta in cui un futuro Pallone d'Oro fu a un passo dall'indossare la maglia amaranto. Un'operazione sfumata sul nascere, ma perfetta per alimentare il romanticismo e i rimpianti tipici delle grandi storie di calciomercato.