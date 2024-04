Il Tirreno Firenze: “Viola conta solo vincere, per l’Europa non si può più sbagliare”

La stagione può ancora riservare gioie e soddisfazioni. Dunque “vietato mollare2 è la parola d’ordine che vige all’interno del gruppo squadra. Archiviata l’eliminazione di Coppa Italia, si punta su campionato e Conference League. Stasera contro un Sassuolo a caccia di punti salvezza i viola dovranno puntare a dare continuità all’importante successo ottenuto Domenica scorsa in casa della Salernitana. Successo, che ha permesso di interrompere un digiuno di vittorie in Serie A che durava da due mesi (26 Febbraio, 2-1 contro la Lazio) e in trasferta addirittura da quattro (22 dicembre, 1-0 a Monza). A proposito di digiuno, considerando solo il campionato, la Fiorentina non vince al Franchi proprio da quel 26 Febbraio contro Immobile e compagni: da allora ha raccolto appena due punti frutto dei pareggi contro Roma (2-2) e Genoa (1-1). Da inizio anno la squadra di Italiano oltre la Lazio davanti al proprio pubblico ha battuto solo il Frosinone (5-1), mentre l’ultima gara casalinga dove non ha preso gol risale al 29 dicembre scorso contro il Torino (1-0), 4 mesi tondi. Il Sassuolo pur privo di elementi importanti, come Berardi e Lauriente, si gioca punti fondamentali per la permanenza nella massima serie ma la missione della Fiorentina è fare bottino pieno per poi proiettarsi sulla Conference.

Lo riporta il iltirreno.it/firenze

Montolivo, Behrami e Parolo senza dubbi: “Se il Sassuolo perde contro la Fiorentina va in serie B”