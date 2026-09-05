Il tempo a Grosso non può essere un alibi: Firenze non vede segnali e non vuole rivivere l’anno scorso

Dopo tre sconfitte consecutive il rischio è ripetere quanto accaduto lo scorso anno: aspettare troppo prima di intervenire

Dare tempo a Fabio Grosso è giusto. Ma il tempo, nel calcio, non può essere concesso a prescindere: deve essere meritato attraverso le prestazioni e i primi segnali di crescita.

La Fiorentina dello scorso anno ha già vissuto una situazione simile. La scelta di aspettare, di continuare a dare fiducia e di rimandare le decisioni ha portato la squadra a vivere una stagione complicatissima, arrivando a rischiare seriamente la retrocessione in Serie B.

Non facciamo lo stesso errore. Perché aspettare è una cosa, non vedere alcun miglioramento è un'altra. E dopo tre giornate, nove gol subiti e zero punti, quello che preoccupa maggiormente non è soltanto la classifica, ma ciò che la Fiorentina sta mostrando sul campo. È una squadra senza personalità, che nei momenti di difficoltà sembra andare in confusione. È una squadra fragile, incapace di reagire quando la partita prende una direzione negativa. Ed è soprattutto una squadra senza identità, perché ancora non si riesce a capire quale sia il calcio che Grosso vuole esprimere.

La rivoluzione estiva impone pazienza. Una rosa profondamente cambiata non può trovare automaticamente i propri equilibri in poche settimane. Ma qualche traccia del lavoro deve iniziare a vedersi. La Fiorentina deve iniziare a mostrare qualcosa, e deve farlo presto. Perché dare fiducia a Grosso è ancora possibile. Continuare ad aspettare senza vedere una reazione, invece, rischierebbe di trasformarsi nell'ennesimo errore già commesso.