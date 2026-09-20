Il retroscena su Grosso, Gazzetta: "Stava lavorando ad un doppio play, con Atta trequartista"

Il re di questo modo di giocare è Fagioli, che sembrava in rotta con Grosso e che Vanoli ha rimesso al centro della Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Fagioli.

Contro il Pisa in Coppa Italia è rimasto 90 minuti in tribuna e oggi è pronto a rimettersi al centro della scena. Che sia doppio play, con Atta in versione trequartista come contro il Venezia (sistema di gioco su cui la squadra stava già lavorando con Fabio Grosso prima dell'esonero e che è stato ereditato da Vanoli) o mediana a tre come in Coppa Italia, per Fagioli poco cambia. Il suo compito è quello di dettare i tempi, costruire e lanciare (come ha fatto con Pellegrino a Venezia in occasione del 3-1).

Nella scorsa stagione è cresciuto molto sotto l'aspetto difensivo, nei recuperi e per caparbietà nei contrasti. I compagni lo considerano un punto di riferimento, lo cercano e s'appoggiano a lui nei momenti di difficoltà. La scorsa stagione ha chiuso con 3 gol, quest'anno non si è ancora sbloccato: «Sto lavorando per segnare di più, ma la cosa più importante rimane sempre il risultato».

Il Franchi, che oggi va verso il tutto esaurito (attesi 22 mila spettatori) non vede lora di applaudirlo: i tifosi della Viola aspettano la prima vittoria casalinga in Serie A.



