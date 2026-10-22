Il retroscena di Zazzaroni: "Mourinho mi disse che non sarebbe male andare a Firenze"

L'intervento di Ivan Zazzaroni sul momento in casa Fiorentina

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: “Ci vuole un minimo di pazienza per una squadra che ha cambiato così tanti calciatori, nonostante il tifoso critico non ha pazienza. Oulai e Atta stanno andando male, Pedro Gonçalves non lo abbiamo praticamente visto e non è stato sciolto il dilemma del centravanti titolare tra Beto e Pellegrino".

“La difesa è un problema storico negli ultimi anni, non è mai stata risolta, la squadra fa poca protezione perché sono tutti qualitativi ma non danno copertura".

I retroscena sulla panchina Viola: "Fino al 28 maggio Paratici non era convinto di cambiare, mi disse che voleva tenerlo, perché chi mi assicurava che Grosso non fosse poi meglio. Anche Vanoli mi disse che fino al 28 maggio era sicuro di rimanere sulla panchina viola”.

Su Mourinho: “Mourinho mi fece una battuta, mi disse che a Firenze non sarebbe male andarci”

Su Paratici: “Paratici l’ho sentito anche ieri e mi sembrava molto consapevole del momento, ci vuole del tempo nonostante voglia avere dei risultati immediati. Oggi è il ds più importante d’Italia, gli va dato potere, anche perché il Milan non ha un direttore sportivo, Sartori ha dei poteri relativi, alla Lazio fa tutto Lotito.”

Conclude: “Vanoli quando fece l’intervista con me 2 mesi fa non subodorava niente sul fatto del ritorno in panchina viola”.