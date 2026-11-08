Il retroscena di Tuttosport: “Prima di Beto Paratici era vicino a Woltemade, poi l’inserimento della Juve”

La Fiorentina aveva messo gli occhi su Woltemade

Per Fabio Paratici, ds della Fiorentina, la sfida del Franchi contro la Juventus riapre un capitolo durato undici anni. Il dirigente ha lavorato a lungo al fianco di Beppe Marotta, prima di raccoglierne il testimone nell’estate del 2018, quella dell’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo. Per Paratici sono poi arrivati il passaggio al Tottenham e l’inibizione legata al caso plusvalenze, esploso nel 2022. Quindi il ritorno in Italia, dopo una trattativa col Milan evaporata sul più bello sei mesi prima dell'approdo a Firenze, sempre per via della squalifica che sarebbe scaduta a luglio inoltrato.

Sul mercato, Paratici ha poi portato a Firenze Mateo Pellegrino, il centravanti fisico e forte nel gioco aereo che Spalletti aveva chiesto a lungo. Perché a luglio l'argentino era stato molto vicino al club bianconero che sperava di convincere il Parma sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Proprio l'amministratore delegato dei ducali, Federico Cherubini, aveva commentato la proposta bianconera dopo il trasferimento di Pellegrino alla Fiorentina:

"Non abbiamo considerato l’interessamento di uno dei club più importanti d’Italia (la Juventus, ndr) che aveva proposto un prestito con diritto. Noi abbiamo cercato di far valere i nostri diritti, anche se non abbiamo ottenuto proprio tutto ciò che volevamo. Mateo in tutto questo è stato rispettosissimo e non ha mai fatto prevalere la propria volontà".

Rispettoso il comportamento di Pellegrino, a tal punto da attendere fino al 13 agosto per capire cosa ne sarebbe stato del suo futuro. A quel punto la Fiorentina ha deciso di affondare il colpo portandolo a Firenze a titolo definitivo per circa 22,5 milioni di euro più bonus. Un'operazione che Cherubini ha definito "difficile da non accettare per le condizioni particolarmente vantaggiose".

Paratici, del resto, ha avuto un ruolo centrale anche nell'operazione che ha portato l'attaccante al club crociato nella sessione invernale 2025. I legami tra Cherubini e Paratici, infatti, risalgono ai tempi della Juventus ed è stato proprio l'attuale ds viola a consigliare Pellegrino al Parma.

La Fiorentina era vicina anche al prestito di Nick Woltemade, scrive Tuttosport, con i colloqui con il Newcastle già avviati parallelamente a quelli con Zirkzee, che poi non hanno fruttato i risultati sperati. L’accelerata della Juventus ha però cambiato i piani e spinto i viola a virare su Beto, alternativa meno costosa (come titolo definitivo, visto che la Juve il tedesco lo ha preso in prestito secco oneroso, ndr) che finora ha faticato a convincere Vanoli. Lo riporta calciomercato.com