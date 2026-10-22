Juve, non basta la rimonta: fischi dello Stadium e Spalletti nel mirino dopo il 2-2 col Rennes

Deludente pareggio casalingo dei bianconeri in Europa League, nel finale il possibile gol vittoria di Lucumi annullato dal VAR

Terminato il match dello Stadium, la Juventus evita la sconfitta ma non trova il guizzo per vincere: la sfida contro il Rennes valida per la 3^ giornata della Fase Campionato di Europa League finisce con il risultato di 2-2.

Celik illude, Al-Taamari e Dia sorpassano

Alla lettura delle formazioni ufficiali, trovano conferma le indiscrezioni sulla Juventus che passa a 3-5-2 su richiesta dello spogliatoio: Kolo Muani e Woltemade giocano assieme. A Spalletti serve una vittoria per scacciare le voci e il modo in cui entra nella partita la sua squadra incoraggia. Al 5', infatti, Celik segna l'1-0 su assist di Woltemade. Il Rennes però dà battaglia e in dieci minuti costruisce il pari, con Al-Taamari che brucia Gatti e di testa riequilibra la sfida. Dopo l'1-1, partono i brusii dei tifosi bianconeri. Alla mezz'ora McKennie sfiora il sorpasso, fermato da Samba prima e dal legno poi, ma nel finale di primo tempo ecco la doccia fredda. Douglas Luiz tocca di mano un tiro di Nagida e manda Dia dal dischetto: l'ex Lazio spiazza Vicario dal dischetto e trova l'1-2 con cui finisce il primo tempo.

Riscossa Juve nella ripresa: vittoria sfiorata

A inizio ripresa c'è subito un cambio nella Juve. A sorpresa, perché Spalletti toglie l'autore del vantaggio Celik e inserisce Kalulu: per il turco c'è stato un problema alla coscia. Il Rennes fisiologicamente comincia ad abbassarsi, prende campo la Juventus, che si sbilancia anche con le sostituzioni. Ed è un subentrante, Nico Gonzalez, a procurare il rigore che Woltemade (migliore dei bianconeri in campo) trasforma al 67', senza calciare al meglio. Ci sarebbe spazio anche per il contro-controsorpasso bianconero: appena prima del recupero un altro alzatosi dalla panchina, Lucumi, segnerebbe il 3-2 ma viene annullato per fuorigioco. Si ferma la serie di successi in Europa League della Juventus, comunque ancora imbattuta.

Lo riporta tuttomercatoweb.com