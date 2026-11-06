Il ranking UEFA sorride alla Fiorentina: 19ª in Europa e terza tra le italiane. Juve soltanto 31ª

Il ranking UEFA aggiornato dopo l'ultima giornata di coppe europee

Il ranking UEFA è una classifica da monitorare costantemente, aggiornata dopo ogni giornata di coppe europee e capace di fotografare il rendimento dei club nel panorama continentale.

La situazione attuale vede la Fiorentina, nonostante la mancata partecipazione alle competizioni europee in questa stagione, confermarsi al terzo posto tra i club italiani, con un totale di 76.250 punti, alle spalle soltanto di Inter e Roma. Nella classifica generale europea, invece, la Viola occupa un ottimo 19° posto, una buonissima posizione ottenuta grazie alle positive partecipazioni alle competizioni continentali delle ultime stagioni.

Situazione decisamente diversa per la Juventus, che si trova al 7° posto tra le società italiane e addirittura al 31° nella graduatoria generale.

Interessante anche la classifica per nazioni, che vede attualmente Inghilterra e Portogallo occupare le prime due posizioni. L'Italia, invece, è soltanto settima e al momento resta lontana dalle prime due piazze, quelle che garantiscono uno slot extra nella prossima Champions League.