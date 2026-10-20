Il paradosso De Gea secondo TMW: "Da fenomeno assoluto a problema della Fiorentina"

Il portiere spagnolo sta attraversando un momento di grande difficoltà

Da fenomeno, a problema. Il calcio di oggi, un tritacarne continuo, non risparmia nessuno. Neppure un campione carismatico come David De Gea. Lo spagnolo è finito sul banco degli imputati per il disastroso avvio di campionato della Fiorentina. Per carità, il tono delle critiche è sempre stato rispettoso nei confronti dell'ex stella del Manchester United e della Nazionale spagnola. Ma partita dopo partita, incertezza dopo incertezza, le accuse nei confronti di De Gea si sono fatte sempre più forti. E ha preso sostanza la convinzione che anche un mito come David si debba rassegnare al passare del tempo. Ormai siamo ai titoli di coda di una fantastica carriera.



Un'invenzione di Pradè



De Gea è arrivato a Firenze nell'estate del 2024. Un'invenzione dell'allora direttore sportivo Pradè, geniale nell'andare a ripescare un fenomeno che dopo la brusca rottura con il Manchester United aveva scelto di fermarsi un anno. Nella Fiorentina di Palladino il portiere spagnolo ha fatto la differenza. Contribuendo alla conquista del sesto posto e alla qualificazione in Conference. Per gli analisti le parate di David avevano regalato 6-7 punti alla squadra di Palladino.



Meno brillante è stato il campionato scorso. Nel quale, comunque, De Gea è stato protagonista in campo con un finale di stagione da sette in pagella e dentro lo spogliatoio nel ruolo di capitano che gli è stato assegnato in corso d'opera da Vanoli.



Partenza in salita



E ora un inizio con mille problemi. La Fiorentina ha subito diciassette gol nelle prime sette gare di campionato. De Gea ha incassato una rete quasi ogni tre tiri in porta. Numeri da paura.



Certo, David paga la mediocrità di tutta la fase difensiva della squadra di Vanoli. Certo, David ha anche all'attivo qualche parata da vero De Gea. Ma sono state tante le incertezze, tanti gli errori. Per la Fiorentina lui resta, per il momento, un intoccabile. Anche perché il suo sostituto è improbabile Christensen.



Ma a fine stagione Paratici dovrà valutare con attenzione il capitolo portiere. De Gea ha un contratto che lo lega al club viola fino al giugno del 2028. Un accordo pesante dal punto di vista economico, visto che lo spagnolo guadagna tre milioni di euro netti più bonus.



Già l'estate scorsa la posizione dell'ex United è stata in bilico. Si parlava di un interessamento della Juve. Ma David ha scelto Firenze anche per accontentare la famiglia, che si è innamorata delle vie del centro, di piazzale Michelangelo, delle colline.



Paratici affronterà la questione solo quando la Fiorentina sarà uscita da questa delicata crisi. Sperando che intanto David torni a essere un fenomeno e non un problema. Lo riporta TMW.