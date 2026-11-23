Notte fonda Il Monza travolge e scavalca la Fiorentina. Viola sedicesima con 9 punti in 12 giornate

La Fiorentina scivola al sedicesimo posto e resta a un solo punto dalla zona retrocessione. Il ritorno di Vanoli non ha prodotto nessuna svolta

La classifica adesso fa davvero paura. La sconfitta per 3-0 contro il Monza ha un peso enorme: non soltanto per il risultato, ma soprattutto perché consente ai brianzoli di effettuare il sorpasso in graduatoria. La Fiorentina scivola al sedicesimo posto con appena 9 punti in dodici giornate, a una sola lunghezza dalla zona retrocessione.

Un quadro desolante per una squadra che doveva rilanciarsi e che invece continua a sprofondare.

Vanoli, appena 9 punti in 9 partite

Il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola non ha prodotto la svolta sperata. Da quando ha sostituito Fabio Grosso, il tecnico ha raccolto 9 punti in nove partite: due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.

Una media di un punto a gara, decisamente insufficiente per allontanare la Fiorentina dalle zone pericolose della classifica.

Grosso aveva lasciato dopo tre giornate con zero punti. Vanoli ha migliorato il bottino, ma non è riuscito a dare continuità ai risultati né a risolvere i problemi strutturali della squadra. La stagione sta inevitabilmente prendendo una piega drammatica. E a Firenze la paura di passare un'altra stagione sul filo del rasoio comincia a diventare una realtà con cui fare i conti.

Classifica Serie A – 12ª giornata

Lazio 32 · Roma 30 · Inter 29 · Milan 27 · Como 26 · Juventus 21 · Frosinone 20 · Napoli 18 · Bologna 18 · Genoa 16 · Cagliari 16 · Atalanta 15 · Torino 14 · Monza 10 · Lecce 10 · Fiorentina 9 · Parma 8 · Sassuolo 8 · Udinese 6 · Venezia 6.