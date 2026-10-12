Il Modena di Galloppa vola in Serie B sulle ali del gallo Belotti: è 3º e sogna la promozione

I due ex Fiorentina fanno la differenza in Serie B

Dopo aver vinto il campionato primavera con la Fiorentina Daniele Galloppa si sta dimostrando un allenatore preparato anche per allenare i professionisti. È notevole il suo impatto con il Modena che grazie alla vittoria di ieri con il Verona è a quota 13 punti in 6 partite ed è al 3º posto.

Decisivo ieri con un gol al 95esimo il gallo Belotti che si è aggregato alla squadra a mercato chiuso dopo che era rimasto svincolato e adesso ha segnato 2 gol in 3 partite. Entrambi gol da 6 punti che pesano eccome sulla classifica del Modena