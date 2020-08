Nazione, il Milan vuole l’affondo per Chiesa ma la Fiorentina non farà sconti. In viola per sostituirlo…

Il Milan vuole lanciare l’affondo a Federico Chiesa, per lui assicura Stefano Pioli. Il giovane gioiello viola non sembra essere interessato ad una destinazione estera, su di lui in forte pressing c’è il Manchester United. C’è da convincere però con parecchi milioni la Fiorentina, assolutamente non intenzionata a far sconti per il suo pezzo pregiato. Chi al suo posto in viola? Thuram JR nel mirino. Lo riporta La Nazione.

