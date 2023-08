Il messaggio di Barone ad Amrabat, il suo futuro alla Fiorentina sembra segnato. E rimane in panchina…

A Genova era presente anche il presidente Commisso, che ha ringraziato i duemila tifosi viola. Il direttore generale Barone, commentando quelli che saranno gli ultimi giorni di mercato, ha detto: «Siamo sempre pronti per altre entrate e uscite. Se c’è qualcuno che non è contento lo possiamo accontentare da qui a fine mercato». Riferimento soprattutto ad Amrabat, rimasto in panchina. Non solo. In mezzo ai tanti impegni, la dirigenza cercherà di trovare un innesto per la difesa e, in caso di cessione del marocchino, anche a centrocampo. Negli ultimi giorni di trattative può accedere di tutto ma la Fiorentina è partita alla grande. E già questo è un ottimo segnale. Lo scrive La Repubblica

LE PAROLE DI ITALIANO DALLA SALA STAMPA DEL MARASSI