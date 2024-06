Il Messaggero: “Mandas, l’agente parlerà del suo futuro a Formello. Fiorentina, Monza e Leicester alla finestra”

La Lazio ragiona sul mercato delle uscite, al di là di quella che potrebbe essere la situazione legata all’allenatore. Fra i giocatori che potrebbero esser ceduti per far cassa ed investire poi sul mercato ci sarebbe anche Christos Mandas, il portiere greco che di certo si è messo in mostra sfruttando l’assenza di Ivan Provedel, tornato per le ultime 2 partite di campionato dopo l’infortunio alla caviglia. Secondo il Messaggero, il secondo portiere della Lazio potrebbe partire qualora dovesse arrivare un’offerta da 20 milioni. Il suo agente in questi giorni andrà a Formello per discutere del futuro del portiere greco. Non mancano intanto le squadre interessate e che intanto restano alla finestra: tra queste ci sarebbero Fiorentina, Leicester e Monza.

SENTITE MONTI: “CASTROVILLI O BONAVENTURA? PUNTO SU GAETANO. UN GIOCATORE COSÌ LO PAGHI ALMENO 15 MILIONI”