Il Messaggero: "La Lazio torna su Brescianini. Il centrocampista era già un obiettivo in estate"

Torna di moda il nome di Brescianini per la Lazio

La Lazio continua a guardare in casa Fiorentina per rinforzare il centrocampo in vista del mercato di gennaio. Tra i profili monitorati dalla società biancoceleste, secondo quanto riportato da Il Messaggero, figura nuovamente Marco Brescianini.Il centrocampista viola era già finito nel mirino dei capitolini durante la scorsa sessione estiva, ma alla fine l'operazione non si era concretizzata e il giocatore era rimasto a Firenze. Adesso il suo nome torna d'attualità, con la Lazio alla ricerca di rinforzi in mediana per la seconda parte della stagione