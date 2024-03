Il mental coach non ha dubbi: “Biraghi e Milenkovic possono aiutare gli altri poiché hanno vissuto la tragedia Astori”

Stefano Tavoletti, mental coach di calciatori e atleti olimpionici ha così parlato a La Nazione: “Di fronte a tristi circostanze è inevitabile che il gruppo finisca per provare una sensazione di incertezza. Alleviare subito l’ansia che deriva da questo status è impossibile. I ragazzi possono solo sforzarsi di comprendere meglio le loro reazioni emotive di fronte alla situazione, cercando di gestirle e coltivando un senso di fiducia attraverso uno scarico delle tensioni. I giocatori con più personalità e l’allenatore possono aiutare i compagni più fragili con parole di conforto, infondendo loro forza e speranza. Una mano importante potrà arrivare da Biraghi e Milenkovic, che hanno vissuto sulla loro pelle la tragedia di Davide (Astori, ndr). È vero, rispetto agli altri giocatori saranno anche più provati perché sono già riaffiorati i fantasmi del passato, ma spero che in questa fase delicata riescano a prendere per mano gli altri”.

