Il Mattino scrive: "Allegri resta saldo sulla panchina del Napoli, i procuratori di Pioli lo hanno proposto"

Il tecnico livornese non sembra essere in discussione per ora

Nonostante i rumors emersi nelle scorse ore, la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli resta salda. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ribadito la propria stima verso l'allenatore, concedendogli la massima carta bianca nella gestione del gruppo e avallando pienamente la decisione di optare per il ritiro della squadra. Allo stato attuale non si contempla alcuna avvicendamento alla guida tecnica, a dispetto delle speculazioni sui possibili sostituti scaturite dopo il recente periodo di flessione degli azzurri.

Le voci sui successori e il retroscena di mercato

I profili accostati alla panchina partenopea – Sergio Conceição, Thiago Motta e Stefano Pioli – erano stati indicati come potenziali candidati in caso di ribaltone. Tuttavia, come riferito da Il Mattino, si tratterebbe di indiscrezioni caldeggiate dagli stessi ambienti vicini ai tre tecnici: «sono messe in giro dagli entourage dei tre tecnici, ovviamente disposti a fare carte false per la panchina del Napoli e in questo modo pronti ad accreditarsi». Il quotidiano precisa inoltre come, almeno fino alla serata di ieri, non si sia registrato alcun vertice o contatto diretto tra De Laurentiis e gli allenatori menzionati, con le sole iniziative portate avanti dai rispettivi procuratori.