Il Match Program di Fiorentina – Napoli: 1 solo pareggio in trasferta per la formazione di Gattuso, 11 le vittorie

Nelle ultime 5 giornate la Fiorentina ha ottenuto 9 punti grazie alla vittorie con Verona e Lazio ed i pareggi con Juventus, Bologna e Cagliari; 13 invece quelli ottenuti dal Napoli che non perde da 13 gare, vincendo 4 delle ultime 5 giocate.

Nella gara di andata vittoria per netta del Napoli che al San Paolo si impose per 6-0, con 4 reti già nella prima frazione di gara.

Le formazioni sono distanti in classifica 34 punti in favore degli azzurri che ne hanno 73, ottenuti con 23 vittorie e 4 pareggi, 9 invece le sconfitte.

Vantaggio napoletano anche nelle reti segnate: 83 contro le 47 della formazione Viola, che ne ha subite anche 17 in più delle 40 del Napoli.

Lo score interno della Fiorentina ha prodotto 24 punti nelle 18 gare disputate al Franchi per effetto di 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.

Per il Napoli sono 34 i punti ottenuti in trasferta, la formazione di Gattuso ha pareggiato una sola volta, vincendo 11 gare e perdendone 6.

Le statistiche della Serie A evidenziano che per entrambe le formazioni i cannonieri sono anche i giocatori ad avere avuto maggiori occasioni da rete: per i Viola Vlahovic con 21 reti in 46 occasioni da goal; 3 in più di Insigne, a quota 18 che ha avuto 52 occasioni da rete.

E’ ancora Dragowsky il giocatore più impegnato nella Fiorentina con 3.360 minuti, mentre nella Napoli è Di Lorenzo con 3.260.

Di g.u.

