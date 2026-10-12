Il Franchi si prepara ad ospitare Italia-Bielorussia femminile: in palio la finale playoff

Domani alle 18:15 la Nazionale femminile scende in campo a Firenze. Le azzurre ripartono dal 2-0 conquistato all'andata grazie alle reti di Piemonte e Polli

Lo stadio Artemio Franchi si prepara ad accogliere una sfida importante per il cammino della Nazionale italiana femminile nella qualificazione al mondiale. Domani sera, alle 18:15, Firenze sarà il palcoscenico della gara di ritorno contro la Bielorussia, un appuntamento che mette in palio l'accesso alla finale dei playoff, in programma a dicembre.

Le azzurre arrivano alla partita forti del successo per 2-0 ottenuto venerdì scorso nella gara d'andata. A decidere l'incontro sono state le reti di Piemonte e Polli, che hanno permesso all'Italia di conquistare un vantaggio prezioso in vista del secondo confronto.

Davanti al pubblico fiorentino, la Nazionale avrà quindi l'opportunità di completare il percorso verso la finale playoff. L'obiettivo è difendere il risultato maturato all'andata e conquistare il passaggio del turno, in una serata che porterà il calcio femminile internazionale sul prato del Franchi.