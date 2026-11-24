Il ds dell'Avellino su Martinelli: "La Fiorentina il prossimo anno può prestarlo in Serie A o puntarci"
"Un giocatore che abbiamo in prestito e sta facendo molto bene da noi"
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2026 19:35
Il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, ha parlato a TuttoJuve soffermandosi sul rendimento di giovani calciatori che si trovano attualmente in prestito nella squadra biancoverde, e in particolare su Tommaso Martinelli. Queste le sue dichiarazioni sul portiere:
"Martinelli in particolare è un giocatore che abbiamo in prestito e sta facendo molto bene da noi. La Fiorentina potrebbe valutare un suo futuro nella categoria superiore il prossimo anno, ma ovviamente potrebbe decidere anche di tenerlo per puntarci. Questa è solo la mia idea"