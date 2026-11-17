Il ds del Torino elogia Mandragora: "Un leader, ci è mancato per tecnica e temperamento"

Le parole di Gianluca Petrachi sull'ex centrocampista della Fiorentina

Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'ex Fiorentina, Rolando Mandragora. Queste le sue parole:

Ci sono dei leader in questa rosa? "Sì, mi viene in mente Mandragora, giocatore che ci è mancato tecnicamente ma soprattutto per il temperamento. Il suo è stato un infortunio pesante. E poi Ismajli, lo stesso Vlasic che è introverso e non alza la voce, ma con gli esempi riesce a trasferire cose nei ragazzi. Anche da lui mi aspetto quel qualcosa in più, mi ci ha abituato a vederlo fare sempre la differenza, lo scorso anno ci ha trascinato in un finale in crescendo. Ci sono giovani validi e ragazzi che hanno voglia di arrivare, si è creato un gruppo e i leader devono aiutarlo a crescere".