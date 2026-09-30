Il ds del Sassuolo Palmieri: "Per Thorstvedt non ci sono mai state offerte concrete"

Il ds del Sassuolo Palmieri ha fatto il punto sul mercato estivo e sulle offerte ricevute per il centrocampista norvegese Thorstvedt

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il ds del Sassuolo Francesco Palmieri ha parlato di diversi temi legati al mercato estivo, soffermandosi indirettamente anche sulla Fiorentina. Il dirigente neroverde ha infatti chiarito la situazione relativa a Kristian Thorstvedt, centrocampista a lungo seguito dai viola durante l’estate, spiegando che per il giocatore non sono mai arrivate offerte concrete.

Queste sono state le sue parole:

"Difficile da trattenere, ma di offerte concrete non ce ne sono state. Ha fatto un percorso importante, avevamo trovato un accordo tempo fa ma quest’estate si è parlato di lui più di quanto ci sia stato davvero a livello di offerte. Cercheremo di fargli capire l’importanza del suo valore e di dove si trova. I giocatori a scadenza li hanno tutti, vediamo alla fine. Cercheremo di capire se ci sono le condizioni per continuare il percorso insieme".