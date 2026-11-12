Il Corriere Fiorentino riporta: "Dodo è fuori dal progetto, a gennaio può salutare la Fiorentina"
Il terzino brasiliano non è nel progetto viola
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2026 14:03
Con le trattative per il prolungamento del contratto tuttora ferme, il mercato di gennaio si preannuncia come uno snodo cruciale per il destino di Dodô. Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il terzino brasiliano – pur avendo recuperato minutaggio dopo il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina – appare ormai sempre più ai margini dei piani tecnici della società. La prossima finestra invernale potrebbe quindi segnare la conclusione definitiva dell'avventura in maglia gigliata per l'ex giocatore dello Shakhtar Donetsk.