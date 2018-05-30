Il Corriere Fiorentino, il 4-3-3 taglia fuori Saponara ed Eysseric. Si cercano riserve importanti

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, la scelta di Pioli cadrà sul 4-3-3. Un modulo che taglierebbe fuori i due trequartisti in rosa: Eysseric e Saponara che quindi...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, la scelta di Pioli cadrà sul 4-3-3. Un modulo che taglierebbe fuori i due trequartisti in rosa: Eysseric e Saponara che quindi possono partire. Per valorizzare la rosa al meglio si cercano riserve più affidabili di Gil Dias, Thereau, Falcinelli e Lo Faso che dovrebbero lasciare Firenze dopo una sola stagione. L'investimento più importante dunque dovrebbe arrivare per un esterno capace di adattarsi con Chiesa e Simeone al nuovo modulo della Fiorentina.