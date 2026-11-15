Il Corriere dello Sport titola: "Paratici vuole Ederson, è lui il sogno per la mediana viola"

Il brasiliano costa 40 milioni e sarà dura prenderlo a gennaio

C'è un profilo che stuzzica fortemente la fantasia di Fabio Paratici e che rappresenterebbe un autentico colpo da novanta per la linea mediana: si tratta di Ederson.

Stando al Corriere dello Sport, è lui il candidato perfetto, il vero sogno di mercato per completare il reparto.

Il tassello che manca Il centrocampista brasiliano incarna esattamente le caratteristiche di cui Vanoli ha bisogno per poter finalmente varare il suo centrocampo a due, sebbene resti una pista quasi inaccessibile. L'Atalanta valuta infatti il suo cartellino intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che di certo non è destinata a calare nella sessione di gennaio.

L'occasione legata alle difficoltà altrui

Decisamente più percorribile appare invece la strada che porta a Pierre-Emile Højbjerg. Sull'altro fronte c'è un Marsiglia alle prese con pesanti problemi economici e costretto a fare cassa attraverso qualche partenza eccellente: il nazionale danese, peraltro in gol ieri in Nations League contro il Portogallo, potrebbe liberarsi per una somma compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Superfluo sottolineare lo spessore e l'esperienza che un calciatore passato per Bayern Monaco e Tottenham saprebbe garantire alla mediana gigliata.