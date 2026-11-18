Il Corriere dello Sport scrive: "Gudmundsson al rientro con la Lazio, vuole convincere Lotito a riscattarlo"

Il talento islandese torna a disposizione di Gattuso per la prossima gara

Come riporta il Corriere dello Sport, Albert Gudmundsson è finalmente rientrato nei ranghi della Lazio dopo il lungo periodo di inattività dovuto all'infortunio subito con la propria nazionale. La partecipazione al test amichevole disputato durante la sosta contro i maltesi del Mgarr United costituisce una prima tappa significativa, pur non essendo ancora il punto d'arrivo. La tabella di marcia prevede ora il completo ristabilimento atletico attraverso il lavoro quotidiano con il resto della squadra. L'islandese ha riassaporato il terreno di gioco e ora punta a ritrovare la migliore condizione fisica e la regolarità d'impiego nei match ufficiali, finora precluse dal guaio fisico accusato nella precedente finestra internazionale. Mister Gattuso lo ha aspettato a lungo nell'ultimo ciclo di impegni, ai quali l'attaccante ha dovuto rinunciare a causa della frattura alla spalla sinistra.

Il nodo Fiorentina Gudmundsson si è rimesso in moto con due traguardi ben chiari: lasciare il segno con la maglia della Lazio e persuadere la dirigenza a esercitare il diritto di riscatto al termine dell'annata. Il club capitolino valuterà nei prossimi mesi il suo peso specifico all'interno dell'organico e le prospettive future, considerando che per rilevarlo a titolo definitivo dalla Fiorentina servirà un esborso di 12 milioni di euro. Si tratta di una cifra rilevante che dipenderà interamente dal rendimento che saprà offrire da oggi fino a maggio 2027. La stagione dell'attaccante, del resto, è praticamente ancora tutta da scrivere, essendosi interrotta sul nascere subito dopo la rete decisiva firmata contro l'Udinese, quando un suo colpo di testa all'incrocio dei pali aveva completato la rimonta esterna. Un debutto da protagonista, prima che la malasorte si accanisse su di lui con la rovinosa caduta in Nations League contro l'Estonia.

Le prospettive Con soli 39 minuti all'attivo, questo lungo stop lo ha obbligato a seguire da spettatore l'ottimo avvio di campionato dei biancocelesti. Mentre i suoi compagni infilavano una serie di successi fino a conquistare la vetta della graduatoria, il giocatore classe 1997 ha dovuto dedicare ogni energia alla riabilitazione. L'autonomia nelle gambe è comprensibilmente ancora limitata, ma la sua presenza nella lista dei convocati per la sfida di sabato è ormai scontata, come confermato anche dall'allenamento svolto nella mattinata di ieri assieme al gruppo. La gara contro il Lecce rappresenta la prima vera occasione per dare una svolta alla propria annata e guadagnarsi la conferma permanente nella Capitale.