Il Corriere dello Sport riporta: "Torreira si riproporrà alla Fiorentina, vuole tornare a Firenze"

Il giocatore uruguaiano non si arrende e vuole essere un centrocampista viola a gennaio

Il legame tra Lucas Torreira e la Fiorentina ricorda quelle relazioni mai davvero archiviate, che lasciano sempre qualche questione in sospeso: l'addio forzato del giugno 2022 non fu digerito da molti, né tantomeno dallo stesso centrocampista. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, spinto da una certa nostalgia per l'ambiente fiorentino, l'uruguaiano sarebbe pronto a farsi nuovamente avanti tramite i suoi agenti nella sessione invernale di mercato. Del resto, la società viola è alla ricerca proprio di un profilo con quel bagaglio di esperienza e quelle doti in mezzo al campo.

Il profilo giusto, con qualche riserva

La grinta e la temperanza agonistica di Torreira farebbero al caso dell'organico guidato da Vanoli, ma prima di affondare il colpo il club dovrà fare tutte le verifiche necessarie: al Galatasaray il giocatore è un perno inamovibile, impiegato stabilmente anche in Champions League. Il dialogo si era interrotto quattro anni fa senza mai spezzarsi del tutto: ricucire il rapporto non sarebbe impossibile, ma l'esito dell'operazione passerà inevitabilmente dalle scelte e dalle analisi della dirigenza gigliata.