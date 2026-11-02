Il Corriere dello Sport riporta: "Fagioli parte in vantaggio su Oulai, Vanoli conferma l'azzurro"

Il giocatore viola dovrebbe essere ancora titolare a Reggio Emilia

«Giù le mani da Nicolò Fagioli». È questo il concetto forte e chiaro espresso senza mezzi termini da Paolo Vanoli in sala stampa, come evidenziato dal Corriere dello Sport - Stadio. Sollecitato da una domanda su Inao Oulai, l'allenatore della Fiorentina ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa accumulato dopo il match contro l'Atalanta: «Ho sentito troppe critiche nei confronti di Fagioli l'altra sera». Un modo per ribadire che le difficoltà dei viola, fermi a quota 5 punti dopo le prime nove giornate, non dipendono certo dal centrocampista con il numero 44, il quale dovrebbe scendere regolarmente in campo dal primo minuto stasera nel delicatissimo scontro salvezza del Mapei.

Pur riconoscendo un primo tempo da dimenticare — caratterizzato da numerosi errori tecnici e da un evidente nervosismo sul finire della prima frazione — il tecnico difende a spada tratta l'importanza del classe 2001 nello scacchiere gigliato. Del resto, lo stesso Vanoli ha premesso che Fagioli non può più essere considerato un semplice "giovanotto". L'ambiente e la tifoseria della Fiorentina attendono da lui il definitivo salto di qualità, seguendo la regola non scritta per cui a grandi qualità tecniche corrispondono grandi responsabilità. Del resto, i numeri parlano chiaro: Fagioli è un pilastro insostituibile, tra i giocatori di movimento più utilizzati in stagione con ben 734 minuti in campo e 10 presenze da titolare su 11 (avendo saltato unicamente la parentesi di Coppa Italia contro il Pisa). In rosa, solo Mastantuono, Ndour e Dragusin vantano un minutaggio superiore rispetto all'ex Juventus.