Il Corriere della Sera riporta: "Amatucci potrebbe essere un profilo da seguire per il regista azzurro"

Mancini segue attentamente le prestazioni di Amatucci

Chiusa la fase a gironi di Nations League – divisa tra il trionfo esaltante di San Siro contro la Francia e la battuta d'arresto di Bruxelles con il Belgio –, l'Italia guidata da Roberto Mancini guarda già avanti in vista dei sorteggi per le qualificazioni europee, in agenda il prossimo 6 dicembre a Belfast. Come evidenziato dal Corriere della Sera, il commissario tecnico ha intenzione di allargare i confini della rosa per immettere nuova linfa nel gruppo azzurro: tra le certezze della linea verde brilla il momento positivo di Michael Kayode, mentre in avanti, per affiancare o alternare Pio Esposito (visto lo stop di Raimondo), i fari sono puntati sugli esterni Cisse, Vergara e Cambiaghi.

La caccia al metronomo: l'idea Tonali e la pista Amatucci Uno dei rebus più complessi per il CT riguarda la cabina di regia della mediana. Con capitan Gianluigi Donnarumma intoccabile tra i pali, Mancini sta provando ad adattare Sandro Tonali nel ruolo di regista basso: un'alternativa sicuramente affascinante ma che necessita di interpreti naturali nel ruolo. È qui che si inserisce con forza il nome di Lorenzo Amatucci: il centrocampista classe 2004 si sta imponendo con regolarità nella Liga spagnota ed è ormai un punto fermo dell'Under 21 di Silvio Baldini, meritandosi le attenzioni dello staff della Nazionale maggiore grazie a doti di palleggio e visione di gioco non comuni.

Il volo in Spagna e il rammarico in casa Fiorentina La forte ascesa del giovane regista nel calcio europeo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla cessione perfezionata la scorsa estate dalla Fiorentina. Il club gigliato ha infatti lasciato partire il talento cresciuto nel proprio vivaio alla volta del Deportivo La Coruña a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Se per Amatucci questa avventura estera coincide con il definitivo salto di qualità e con la concreta prospettiva di vestire presto la maglia della Nazionale maggiore, per l'ambiente viola la sua esplosione lontano da Firenze rischia di trasformarsi in un vero e proprio rimpianto di mercato.