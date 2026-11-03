Il clamoroso impatto di Pedro Goncalves: in 13 minuti 1 assist e 3 passaggi chiave in 9 palloni toccati

L’ingresso di Goncalves ha deliziato tifosi e addetti ai lavori

Tutti gli addetti ai lavori e tutti i tifosi della Fiorentina ieri sono rimasti impressionati dalla prestazione offerta da Pedro Goncalves. Il calciatore della Fiorentina infatti ha messo a referto un assist spaziale per Mastantuono ma soprattutto ha deliziato ad ogni pallone toccato.

E non è stata solo un’impressione ma a confermarlo sono i dati. Infatti Pedro ha toccato 9 palloni in 13 minuti, ma sono bastati per creare pericoli a ripetizione. Uno di questi è stato l’assist per Mastantuono, ma in tutto Goncalves ha raccolto 3 passaggi chiave, ovvero 3 passaggi che hanno portato al tiro il compagno di squadra. Un esempio è il fantastico cross fatto per Beto che poi però non è riuscito a segnare.

Inoltre i 9 palloni li ha sempre giocati in avanti e tutti nella metà campo avversaria. Insomma un ingresso stellare e lo confermano anche i dati