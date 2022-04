Il centrocampo della Fiorentina è nelle mani di Amrabat: la squadra di Italiano in emergenza 

Il centrocampo della Fiorentina resta in emergenza, infortunati Castrovilli e Torreira, Bonaventura non ancora al top. Dunque scelte obbligate per Italiano con Amrabat, Duncan e Maleh in panchina a disposizione Bianco. Compito importante per Amrabat in regia, obiettivo osare. Lo scrive Repubblica.

