Il caso di Chiesa, in campo due volte nella stessa giornata, prima la Fiorentina poi la Juventus

In campo due volte, nella stessa giornata, con due maglie diverse. Miracoli del mercato, ma anche dei numerosi rinvii che mai come quest’anno a causa del Covid sembrano essere molto più probabili del previsto. E’ quanto è successo a Federico Chiesa, che ha giocato la partita contro il Napoli disputando di nuovo la terza giornata di Serie A. Già in campo con la maglia della Fiorentina nel match contro la Sampdoria perso 1-2 dai viola, contro il Napoli è sceso ancora una volta in campo nella stessa giornata, ma questa volta con la maglia della Juventus, nel match contro il Napoli, fondamentale per i bianconeri.

Non è la prima volta che si verifica ciò in Serie A. Già nello scorso campionato infatti era nato il caso Eysseric, capace di giocare per due volte la 17a giornata con la maglia della Fiorentina prima (contro la Roma) e con quella del Verona dopo il mercato di gennaio (nel recupero con la Lazio). Sulla questione c’è un vuoto normativo, e per questo le ipotesi di ricorso dei club sono finite nel nulla. Per il fantacalcio invece vale il voto della partita giocata nella Fiorentina.

