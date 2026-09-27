"Il calcio italiano è morto perchè gestito da gente ubriaca e incompetente. Manca la meritocrazia"

Il duro attacco di Leonardo Pettinari

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili Viola, Leonardo Pettinari, ha lanciato un duro attacco al sistema calcio italiano attraverso i propri canali social.

“In Italia il calcio è definitivamente morto. È diventato uno sport diverso, non meritocratico, dove un bimbo/ragazzo viene valutato da una manica di ubriachi, incompetenti, sottopagati e dopolavoristi che non hanno giocato neanche ai giardini, al servizio di altri incompetenti scarsi e raccomandati ben appoggiati. Lo ho sotto gli occhi tutti i giorni, chiarissimo, ci potrei scrivere un libro o montare un film”.

"Vedo ragazzi sui trampoli, senza alcuna dote e imbarazzanti “sistemati” e altri che sanno giocare a calcio senza squadra. Bambini che non deambulano favoriti su altri che magari avrebbero prospettiva solo perché l’età biologica non corrisponde a quella anagrafica e c’è da vincere il torneino del nulla. Tralasciando torte e marchette che ci sono sempre state (in quantità molto ridotta) ma durano quanto un gatto sull’Aurelia. Lo dicono Del Piero e Maldini, figuriamoci che ca**o cambia se lo dico io…ma prima o poi qualcuno se ne dovrà prendere la responsabilità”.

