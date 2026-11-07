Il Cagliari ferma il Frosinone vincendo 1-0. Finisce in parità fra Torino e Lecce
Adopo decide Cagliari-Frosinone, mentre i salentini rimontano i granata e conquistano un punto prezioso
Si sono concluse le due partite delle 15 valide per il campionato di Serie A. Si ferma il Frosinone, sconfitto 1-0 dal Cagliari, mentre termina in parità la sfida tra Torino e Lecce, con i giallorossi capaci di rimontare lo svantaggio iniziale.
Cagliari-Frosinone 1-0. Colpo del Cagliari, che supera il Frosinone grazie alla rete di Adopo, arrivata al 38' del primo tempo. Ai rossoblù basta il gol del centrocampista per conquistare i tre punti e interrompere il cammino dei ciociari. Con questo risultato, il Cagliari sale a 16 punti e il Frosinone resta fermo a 20.
Torino-Lecce 1-1. Pareggio in rimonta per il Lecce, che riesce a recuperare lo svantaggio contro il Torino e porta a casa un punto. Un risultato che permette ai salentini di salire a quota 10 punti, mentre i granata raggiungono quota 14.