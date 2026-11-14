"Il bilancio piange perchè non ci sono plusvalenze poi i lavori del Franchi penalizzano la Fiorentina"

L'esperto di finanza ha parlato del bilancio viola

Marco Bellinazzo, firma de Il Sole 24 Ore e autorevole esperto di economia del calcio, è intervenuto ai microfoni di Tmw per analizzare il pesante passivo emerso nell'ultimo esercizio finanziario della Fiorentina:

"Il risultato negativo nasce da diverse ragioni concomitanti. Da un lato, il club viola registra da tempo entrate ordinarie bloccate. Il fatturato dipende in larga misura dalla sponsorizzazione interna di Mediacom, che garantisce oltre 25 milioni di euro, e sconta inevitabilmente i vincoli strutturali legati all'attuale situazione del Franchi. A causa dei lavori di restyling dell'impianto, la società perde ulteriore terreno sul fronte degli incassi. Parallelamente a questi ricavi strutturali fermi, se non in calo, nella passata stagione il club ha provato ad alzare il livello competitivo per puntare alle coppe europee più prestigiose. Di conseguenza, sono lievitati sensibilmente i costi dell'organico, tra monte ingaggi e ammortamenti, mettendo in forte difficoltà i conti. Dall'altro lato, nell'ultima annata sono mancate quelle plusvalenze che abitualmente consentivano alla Fiorentina di limitare il passivo e colmare il divario tra entrate e uscite. Questo intreccio di fattori ha in parte carattere eccezionale: solitamente, infatti, i viola generano in media tra i 10 e i 30 milioni di plusvalenze a stagione, voce invece assente in questo bilancio, così come eccezionale è l'impatto dei lavori al Franchi".

Un modello da ripensare

"Finora il sistema si è sostenuto grazie al forte impegno economico della famiglia Commisso. Oggi, al di là dell'auspicio di riavere quanto prima uno stadio interamente agibile, la priorità più delicata su cui il club deve concentrarsi nell'immediato riguarda proprio la generazione di plusvalenze. Non tanto puntando su giovani talenti già noti e affermati — profili su cui la dirigenza ha già investito nelle ultime finestre di mercato — quanto scovando giocatori meno celebrati, dai costi contenuti, da far crescere per poi rivendere generando guadagni. Il traguardo principale deve diventare la creazione di plusvalenze attraverso i talenti formati in casa, mettendo a frutto gli investimenti fatti sul vivaio. È proprio dal settore giovanile che la Fiorentina, a mio giudizio, deve puntare a far emergere calciatori di primo piano nei prossimi anni, e qualche profilo interessante è già presente in rosa. Questa strategia permetterebbe sia di integrare la prima squadra a costi ridotti, sia di ottenere ricavi significativi sul mercato".