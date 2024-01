Il Betis vuole Belotti ma il centravanti della Roma preferisce la Fiorentina. Unica possibilità è il prestito

Tra i giocatori che potrebbero cambiare maglia in questa finestra di mercato c’è Andrea Belotti. Con il cambio modulo della Roma, che con Daniele De Rossi passerà al 4-3-3, il Gallo sarebbe la riserva di Romelu Lukaku e pertanto non è ritenuto incedibile.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb sul giocatore c’è il forte pressing del Betis, che sta salutando Borja Iglesias, destinazione Bayer Leverkusen. Il club andaluso vorrebbe fare del romanista il centravanti titolare. Altro club interessato è il Wolfsburg. Tuttavia, l’intenzione di Belotti è di rimanere in Italia e in questo senso è ancora aperta la pista che lo potrebbe portare alla Fiorentina.

Allo stato attuale delle cose l’unico modo per mandare in porto la trattativa è quella del prestito. Inoltre i viola dovrebbero liberare un posto in attacco e l’indiziato principale è M’Bala Nzola. Per l’angolano al momento latitano le offerte per l’acquisto a titolo definitivo, mentre è più probabile trovare club disposti a prelevare il giocatore in prestito. Ci sono ancora sei giorni di tempo per trovare tutti gli incastri. Lo riporta TMW

