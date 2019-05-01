Iker Casillas colpito da infarto durante allenamento. È fuori pericolo. Il comunicato del club

Il portiere del Porto, campione del mondo e d'Europa con la Nazionale spagnola, è stato ricoverato d'urgenza al CUF Porto Hospital dopo aver accusato un infarto durante un allenamento con i Dragoes. I...

Il portiere del Porto, campione del mondo e d'Europa con la Nazionale spagnola, è stato ricoverato d'urgenza al CUF Porto Hospital dopo aver accusato un infarto durante un allenamento con i Dragoes. Il Porto ha confermato la notizia all'emittente lusitana TVi24. Casillas, 37 anni, è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico (cateterismo). Il portiere è cosciente e gia' fuori pericolo. Casillas non potrà certamente tornare in campo fino alla fine della stagione.

Lo scorso 20 marzo Casillas aveva rinnovato il proprio contratto con il Porto fino al 2021. E' la quarta stagione che l'ex portiere del Real Madrid difende i pali del Porto. Da quando è a Oporto ha collezionato 156 presenze e ha vinto una Liga Portuguesa (2017-2018) e due Supercoppe del Portogallo (2018-2019).

Il comunicato del Porto

"Questo mercoledì il portiere ha avuto un infarto durante l'allenamento mattutino. Iker Casillas ha avuto un infarto miocardico acuto durante la sessione di allenamento del mercoledì mattina presso il Centro di addestramento di PortoGaia a Olival. La sessione di lavoro è stata prontamente interrotta per fornire assistenza al portiere dell'FC Porto, che è attualmente all'Ospedale CUF Porto. Casillas sta bene, è stabile e ha risolto il suo problema cardiaco".

Fonte: Skysport